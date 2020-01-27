Полиция нашла бросившего детей в Шереметьево отца

В ближайшее время станет известно о мерах, которые будут приняты в отношении мужчины. Где его удалось найти — не сообщается. Уголовное дело бы заведено по статье об оставлении в опасности.

Фото подозреваемого (Фото: СК РФ)

Правоохранительные органы нашли отца, который бросил двоих детей в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, передает «Интерфакс».

«Нашли папу. В ближайшее время будет информация, какие в отношении него будут меры», — сказала она без подробностей и добавила, что факт оставления детей в общественном месте «является серьезным нарушением».

26 января полицейские начали поиск мужчины, который оставил двух детей, 2011 и 2014 года рождения, в аэропорту Шереметьево. Семья прилетела в Москву из Хабаровска. В рюкзаке детей были обнаружены их свидетельства о рождении и, предположительно, оставленная отцом записка. Мужчина, по данным Telegram-канала Baza, сообщил, что у него нет денег на содержание детей, и попросил отправить мальчиков «во временный дом приюта».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 125 УК (оставление в опасности). Мать детей в разводе с мужем и не знала о произошедшем. Она заявила о готовности забрать сыновей. В министерстве социальной защиты населения Хабаровского края сообщили, что у женщины новая и благополучная семья, однако решение о возвращении детей примут органы опеки и попечительства.