Адвокат сообщил о приостановке следствия по делу украинских моряков

Следователи прекратили работать над делом украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в 2018 году. И моряков, и корабли вернули Киеву осенью прошлого года

Следователи ФСБ приостановили следствие по делу украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе. Об этом сообщил РБК адвокат, представляющий их интересы, Николай Полозов.

«Да, сегодня следователь известил о том, что производство по делу приостановлено. Мы пока не видели постановления, можно будет сказать, почему и с какой мотивировкой было принято это решение. Но после получения постановления можно будет говорить, почему было принято данное процессуальное решение, и какие будут дальнейшие действия защиты», — заявил РБК адвокат моряков Николай Полозов.

Все украинские моряки ранее были переданы Киеву в рамках обмена удерживаемыми лицами.

25 ноября 2018 года пограничная служба ФСБ задержала три украинских корабля (катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу») и находящихся на них моряков в акватории Керченского пролива. Украинским морякам предъявили обвинение в незаконном пересечении границы России. По версии российских пограничников, два украинских катера и буксир без разрешения вошли в территориальные воды России и продолжали движение, несмотря на предупреждения. В Киеве в ответ обвинили российские власти в провокации.