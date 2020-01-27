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Адвокат сообщил о приостановке следствия по делу украинских моряков

Следователи прекратили работать над делом украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в 2018 году. И моряков, и корабли вернули Киеву осенью прошлого года

Следователи ФСБ приостановили следствие по делу украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе. Об этом сообщил РБК адвокат, представляющий их интересы, Николай Полозов.

«Да, сегодня следователь известил о том, что производство по делу приостановлено. Мы пока не видели постановления, можно будет сказать, почему и с какой мотивировкой было принято это решение. Но после получения постановления можно будет говорить, почему было принято данное процессуальное решение, и какие будут дальнейшие действия защиты», — заявил РБК адвокат моряков Николай Полозов.

Россия и Украина обменялись заключенными
Политика

Все украинские моряки ранее были переданы Киеву в рамках обмена удерживаемыми лицами.

25 ноября 2018 года пограничная служба ФСБ задержала три украинских корабля (катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу») и находящихся на них моряков в акватории Керченского пролива. Украинским морякам предъявили обвинение в незаконном пересечении границы России. По версии российских пограничников, два украинских катера и буксир без разрешения вошли в территориальные воды России и продолжали движение, несмотря на предупреждения. В Киеве в ответ обвинили российские власти в провокации.

Буксировка украинских кораблей из порта Керчи. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В сентябре этого года российские власти вернули моряков на родину. 18 ноября, до проведения саммита в «нормандском формате», украинской стороне также передали корабли. Главком украинских ВМС Игорь Воронченко заявлял, что во время пребывания под арестом в России корабли фактически привели в негодность, сняв с них все оборудование вплоть до сантехники. В России эти обвинения опровергли.

В МИД России заявляли, что решение о возвращении кораблей Украине было связано с завершением необходимых следственных действий, так как они были вещественными доказательствами по делу о незаконном пересечении границы. Однако 23 ноября ФСБ возобновила следственные действия, ограничив доступ защиты к материалам дела.

Авторы: Роман Кирьянов, Георгий Тадтаев
Теги: ФСБ, Керченский пролив, Украина, моряки
Материалы по теме
ФСБ возобновила следственные действия по делу украинских моряков
Общество
Адвокат назвала условие освобождения украинских моряков
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