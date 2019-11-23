ФСБ возобновила следственные действия по делу украинских моряков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России приостановила ознакомление защиты украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года в районе Керченского пролива, с материалами уголовного дела, и вернулась к следственным действиям. Об этом сообщил РБК адвокат моряков Николай Полозов.

По словам адвоката, его проинформировали о возникшей необходимости в дополнительных следственных действиях из-за передачи Москвой Киеву задержанных кораблей. Полозов отметил, что пока что не видел документов и не осведомлен о подробностях. Адвокат отметил, что на следующей неделе вернется в Москву, где займется выяснением деталей.

«Тогда и возобновим ознакомление», — уточнил он.

25 ноября прошлого года в Керченском проливе за вход в территориальные воды России были задержаны направлявшиеся из Одессы в Мариуполь украинские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». ФСБ также арестовала экипажи кораблей — 24 украинских военных, которых обвинили по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы). До осени этого года украинские моряки находились в московском СИЗО. 7 сентября текущего года в рамках обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом российские власти вернули моряков на родину. 18 ноября в нейтральных водах близ Крыма Россия также передала украинской стороне корабли.