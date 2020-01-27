Власти сообщили о первой жертве коронавируса на Хайнане

Власти китайской провинции Хайнань сообщили о первой жертве нового коронавируса, передает Reuters.

От пневмонии, вызванной вирусом, скончалась 80-летняя женщина.

Первая вспышка заражения коронавирусом произошла в китайском Ухане в конце прошлого года, после чего он распространился на другие части страны и в мире. По последним данным, жертвами вируса стали 80 человек, более 2,7 тыс. заразились. За пределами Китая случаи заболевания обнаружили в Южной Корее, Японии, Вьетнаме, Непале, Франции, США и других странах. Некоторые из них уже начали подготовку к эвакуации своих жителей из Уханя.

Китайские эксперты, исследовавшие рынок морепродуктов в Ухане, выяснили, что источником вируса являются дикие животные. По данным ученых, он передается от человека к человеку даже в инкубационный период. Чтобы изучить обстановку в ставшем очагом коронавируса Ухане, в город приехал премьер Госсовета Китая.

