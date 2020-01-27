Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 61,8 (-0,15) Quote, 24 янв, 13:57
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 68,29 (-0,39) Quote, 24 янв, 13:57
В Гонконге произошел взрыв в больнице Общество, 09:12 Глава Гидрометцентра пообещал «не суперхолодный» февраль Общество, 08:58 Премьер Госсовета КНР приехал в ставший очагом коронавируса город Ухань Общество, 08:57 Bloomberg сообщил о технологии для доступа в интернет из "мертвых зон" Pro, 08:51 Овечкин назвал погибшего баскетболиста Брайанта мировой легендой Спорт, 08:46 Какие могут быть риски при инвестировании в недвижимость РБК и Level Group, 08:35 Полицейские нашли мать брошенных в Шереметьево детей Общество, 08:30 Россияне назвали желаемую зарплату Финансы, 08:24 NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине Политика, 08:19 Трамп выразил соболезнования из-за гибели баскетболиста Брайанта Общество, 08:10 Рубен Варданян продал китайским инвесторам долю в бизнес-центре у Кремля Бизнес, 08:00 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:57 В Омской области при столкновении машины и поезда погибла девушка Общество, 07:57 Честного купеческого мало: как обезопасить себя при покупке компании Pro, 07:55
Вирус из Китая ,  
0 

Премьер Госсовета КНР приехал в ставший очагом коронавируса город Ухань

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян прибыл в Ухань, где произошла вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом сообщает People's Daily.

По данным издания, премьер планирует изучить ситуацию и направлять усилия по контролю и предотвращению коронавируса. Ли Кэцян также посетил пациентов и пообщался с врачами.

Количество погибших от нового коронавируса выросло за сутки в 1,5 раза
Общество

По последним данным, в Китае из-за нового коронавируса умерли 80 человек. По всему миру зарегистрировано 2744 случая заражения. За пределами Китая случаи заболевания пневмонией нового типа выявили в Таиланде, Южной Корее, Вьетнаме, Сингапуре, Австралии, США и Франции.

Вспышка заражения коронавирусом началась в Ухане в декабре 2019 года. Позднее медики выяснили, что вирус передается от человека к человеку. Китайские эксперты, исследовавшие рынок морепродуктов в Ухане, установили, что источником вируса являются дикие животные.

Теги: Китай, вирус, болезнь
Материалы по теме
Роспотребнадзор разработал меры по борьбе с распространением коронавируса
Общество
В США зафиксировали пять случаев заражения новым коронавирусом
Общество
В Китае заявили о риске заражения новым коронавирусом в период инкубации
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter