Премьер Госсовета КНР приехал в ставший очагом коронавируса город Ухань

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян прибыл в Ухань, где произошла вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом сообщает People's Daily.

По данным издания, премьер планирует изучить ситуацию и направлять усилия по контролю и предотвращению коронавируса. Ли Кэцян также посетил пациентов и пообщался с врачами.

По последним данным, в Китае из-за нового коронавируса умерли 80 человек. По всему миру зарегистрировано 2744 случая заражения. За пределами Китая случаи заболевания пневмонией нового типа выявили в Таиланде, Южной Корее, Вьетнаме, Сингапуре, Австралии, США и Франции.

Вспышка заражения коронавирусом началась в Ухане в декабре 2019 года. Позднее медики выяснили, что вирус передается от человека к человеку. Китайские эксперты, исследовавшие рынок морепродуктов в Ухане, установили, что источником вируса являются дикие животные.