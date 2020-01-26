Граждан Китая с подозрением на коронавирус не пропустят в Благовещенск

Таможенники в Благовещенске будут отправлять граждан Китая с подозрением на новый коронавирус обратно в китайский город Хэйхэ. Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области.

Власти отметили, что на таможне Благовещенска будет действовать двойной контроль. Сначала специалисты будут проверять состояние людей в прибывающих автобусах, а затем на пункте пропуска. Губернатор региона Василий Орлов рассказал, что для этого закупят дополнительные тепловизоры.

В пресс-службе правительства Амурской области ТАСС сообщили, что пункты пропуска между Хэйхэ и Благовещенском закрыли до 1 февраля в связи с празднованием китайского Нового года.

Власти Хэйхэ скорректировали режим работы пункта пропуска в праздничные дни и приостановили грузовое и пассажирское сообщение до 31 января. «Планируется, что международные грузопассажирские перевозки на направлении Благовещенск — Хэйхэ возобновятся с 1 февраля», — сказали в пресс-службе регионального правительства.