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Граждан Китая с подозрением на коронавирус не пропустят в Благовещенск

Таможенники в Благовещенске будут отправлять граждан Китая с подозрением на новый коронавирус обратно в китайский город Хэйхэ. Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области. 

Власти отметили, что на таможне Благовещенска будет действовать двойной контроль. Сначала специалисты будут проверять состояние людей в прибывающих автобусах, а затем на пункте пропуска. Губернатор региона Василий Орлов рассказал, что для этого закупят дополнительные тепловизоры.

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В пресс-службе правительства Амурской области ТАСС сообщили, что пункты пропуска между Хэйхэ и Благовещенском закрыли до 1 февраля в связи с празднованием китайского Нового года.

Власти Хэйхэ скорректировали режим работы пункта пропуска в праздничные дни и приостановили грузовое и пассажирское сообщение до 31 января. «Планируется, что международные грузопассажирские перевозки на направлении Благовещенск — Хэйхэ возобновятся с 1 февраля», — сказали в пресс-службе регионального правительства.

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Пункты пропуска закрыли 24 января и должны были открыть 27 января. По данным властей области, приостановка перевозок не связана с новым типом коронавируса из Китая.

В 2020 году китайский Новый год наступил 25 января. Празднования будут проходить в течение 15 дней.

Вспышку коронавируса зафиксировали в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а затем заболевание распространилось в других регионах КНР. Случаи заражения также выявили в США, Австралии, Канаде, Южной Корее, Таиланде, Непале и других государствах. По последним данным, от пневмонии, вызванной ранее неизвестным коронавирусом, погибли 56 человек и более 2 тыс. заболели.

Теги: Амурская область, пункты пропуска, Китай
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