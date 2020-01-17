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Отставка правительства Медведева ,  
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Помпео отреагировал на смену правительства в России

Действия Вашингтона «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, так как поддерживает отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Тони Катцу. Стенограмму беседы опубликовала пресс-служба Госдепартамента.

Помпео отметил, что США еще нужно оценить, как будут разворачиваться события. «Они представят нам свое правительство в той форме, которую сочтут нужной, и мы продолжим делать то, что нам нужно», — заявил он.

Госсекретарь США также отметил, что эти перестановки выглядят как попытка президента России Владимира Путина сохранить контроль над ситуацией в стране после окончания его президентского срока в 2024 году. «Но только время покажет, что именно предвещают эти перемены, эта встряска», — добавил он.

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15 января правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, на котором тот анонсировал изменения в Конституции, затрагивающие в том числе и кабмин. Новым премьер-министром страны стал бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Теги: Майк Помпео, отставка, правительство
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