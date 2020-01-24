Власти закроют часть Великой Китайской стены из-за нового коронавируса

Власти решили закрыть часть Великой Китайской стены около Пекина, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственное учреждение города, которое управляет участком стены Бадалин.

Ряд отрезков закроют для посетителей с субботы, 25 января. Бадалин является одним из самых посещаемых туристами участков стены.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии, вызванной ранее неизвестным коронавирусом. Впоследствии случаи заболевания выявили в других городах Китая. По последним данным, в результате умерли 26 человек и 875 заразились. Медики КНР сообщали, что вирус передается от человека к человеку.