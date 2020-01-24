В Пекине из-за коронавируса объявили наивысший уровень реагирования на ЧС

В Пекине ввели наивысший, первый уровень реагирования на чрезвычайные ситуации из-за распространения нового коронавируса, сообщает издание Beijing News Express со ссылкой на заявление городской комиссии по делам здравоохранения.

Это означает, что местные власти отдают вопросам безопасности и физического здоровья населения наивысший приоритет, говорится в публикации.

По данным местных властей, в Пекине зарегистрировали 29 случаев заболевания. У одного из заболевших, состояние которого оценивали как тяжелое, наблюдается улучшение, остальные пациенты в стабильном состоянии.

Вспышка нового коронавируса произошла в китайском Ухане в конце прошлого года. По последним данным, его жертвами стали 25 человек, известно о более 800 заразившихся. По данным медиков, вирус передается от человека к человеку. Случаи заболевания также выявили в Южной Корее, США, Японии, Сингапуре и Таиланде.

Чтобы избежать распространения заболевания, власти закрыли десять городов центральной провинции Хубэй, в том числе Ухань, а также самый популярный у туристов участок Великой Китайской стены — Бадалин.