В Петербурге объяснили новые госпитализации с подозрением на коронавирус

Людей, прибывших из Китая, госпитализируют, чтобы проверить на новый коронавирус, сообщил журналистам главный врач клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге Алексей Яковлев. Видео пресс-службы Комитета по здравоохранению поступило в РБК.

По его словам, всех трех пациентов, поступивших в больницу ранее с подозрением на коронавирус, скоро отпустят домой, так как диагноз у них не подтвердился.

Яковлев отметил, что в ближайшее время медики будут постоянно проверять тех, кто будет прибывать в Россию из Китая. «Сейчас все время, каждый день, скорее всего, будут поступать эти пациенты», — сказал он.

Вспышка неизвестного ранее коронавируса произошла в китайском Ухане в конце прошлого года. По последним данным, от него погибли 26 человек, всего известно о 894 случаях заболевания.