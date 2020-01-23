В Приамурье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Амурской области ввели режим повышенной готовности из-за нового коронавируса из Китая, говорится в сообщении областного управления Роспотребнадзора.

«Вопрос для Приамурья крайне актуален, это обусловлено приграничным расположением: Амурская область занимает четвертое место в России по миграционному потоку из КНР», — заявила глава управления Ольга Курганова. По ее словам, риск также повышается из-за того, что жители области любят посещать Таиланд, Вьетнам и КНР; им порекомендовали воздержаться от поездок в страны Юго-Восточной Азии.

Первая вспышка пневмонии неизвестного происхождения произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Все заразившиеся работали на рынке морепродуктов. Позднее власти закрыли город для въезда и ограничили выезд.

Китайские врачи подтвердили передачу вируса от человека к человеку. Случаи заболевания были также обнаружены в Японии, США, Южной Корее и Таиланде. На фоне распространения заболевания российские власти усилили контроль на границе: в аэропортах стали проверять состояние здоровья пассажиров, прибывших из Китая. По последним данным, число заболевших новым коронавирусом в КНР превысило 570 человек, известно о 17 жертвах.