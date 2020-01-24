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Аэропорт Уханя отменил все рейсы в Москву на фоне вспышки коронавируса

Речь идет о трех рейсах в неделю, которые осуществляет перевозчик China Southern Airlines. Россия ограничения на полеты в Китай не вводила
Фото: Mark Schiefelbein / AP

Все рейсы из аэропорта китайского Уханя, где в конце декабря началась вспышка коронавируса, в Москву временно приостановлены, сообщил РБК источник в российских авиавластях и собеседник в одной из российских авиакомпаний.

Полеты по этому маршруту три раза в неделю осуществляет только один перевозчик — China Southern Airlines.

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Информацию об отмене рейсов «РИА Новости» подтвердили в службе поддержки международного аэропорта Уханя. «Все рейсы отменены, улететь невозможно», — заявили там. По данным «Интерфакса», в Москве ограничения на полеты в Китай не вводились.

23 января эксперты Всемирной организации здравоохранения отказались считать эпидемию вирусной пневмонии, вызванной новым коронавирусом, чрезвычайной ситуацией международного значения. Эксперты указали, что экстренная ситуация наблюдается внутри Китая, однако власти страны принимают достаточные меры, чтобы помешать распространению болезни. В КНР закрыты десять городов провинции Хубэй, в которой началась вспышка болезни. 

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По последним данным, которые приводит South China Morning Post, всего зафиксировано 894 случая заболевания, 26 человек погибли. Помимо Китая заболевшие были в том числе обнаружены в Сингапуре, США, Японии, Южной Кореи, Вьетнаме, Таиланде и на Тайване. В России подтвержденных случаев заболевания не было. Роспотребнадзор предупредил, что во всех пунктах пропуска через госграницу проводится «усиленный двойной контроль» лиц, которые приезжают из «неблагополучных регионов».

Авторы: Артём Губенко, Мария Кокорева
Теги: Москва, рейсы
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