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Вирус из Китая ,  
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В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализирован третий человек

В Санкт-Петербурге в инфекционную больницу доставили третьего человека из-за подозрения на новый коронавирус из Китая, сообщили РБК в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

Третий случай подозрения на новый вирус зарегистрировали у китаянки, которая почувствовала себя плохо в гостинице и сама обратилась за медицинской помощью.

Врачи оценивают состояние больных как удовлетворительное, им поставили предварительный диагноз ОРВИ. Их анализы проверят в вирусологической лаборатории референс-центра Роспотребнадзора.

Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань
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Первая вспышка неизвестного ранее коронавируса произошла в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. По последней информации, жертвами болезни, вызванной вирусом, стали 17 человек, еще более 570 заразились ей. Китайские медики подтвердили, что люди могут передавать друг другу новый коронавирус. Случаи заболевания были зарегистрированы также в Японии, Южной Корее, Таиланде и США, появлялись сообщения о пациентах с подозрением на коронавирус и в России, но диагнозы не подтвердились.

На фоне угрозы распространения заболевания в России усилили пограничный контроль: в аэропортах начали проверять тепловизором пассажиров из Китая, а в Амурской области ввели режим повышенной готовности. 23 января в КНР закрыли из-за коронавируса второй город — находящийся рядом с Уханем Хуанган.

Теги: коронавирус, Петербург, новости РБК
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