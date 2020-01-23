Фигуранта дела о ЧП в отеле Перми отпустили под подписку о невыезде

Сотрудника подразделения ГУ МЧС по Пермскому краю Разифа Исмакаева, который является фигурантом дела о гибели людей при затоплении отеля «Карамель» в Перми кипятком, отпустили под подписку о невыезде, сообщает «РБК Пермь».

Ранее ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю РБК сообщили, что инспектор по пожарному надзору Разиф Исмакаев принял все необходимые меры в рамках своих полномочий в ходе плановой проверки помещения отеля.

В пресс-службе рассказали, что в феврале прошлого года Исмакаев проводил в мини-отеле плановую проверку по соблюдению требований пожарной безопасности. По ее результатам собственника помещения привлекли к административной ответственности из-за того, что он использовал подвальное помещение для отеля и не ввел дополнительные противопожарные меры безопасности.

Собственнику вынесли предупреждение и установили срок исправления выявленных нарушений, сообщили в ведомстве.