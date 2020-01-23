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Фигуранта дела о ЧП в отеле Перми отпустили под подписку о невыезде

Сотрудника подразделения ГУ МЧС по Пермскому краю Разифа Исмакаева, который является фигурантом дела о гибели людей при затоплении отеля «Карамель» в Перми кипятком, отпустили под подписку о невыезде, сообщает «РБК Пермь».

Ранее ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю РБК сообщили, что инспектор по пожарному надзору Разиф Исмакаев принял все необходимые меры в рамках своих полномочий в ходе плановой проверки помещения отеля.

В пресс-службе рассказали, что в феврале прошлого года Исмакаев проводил в мини-отеле плановую проверку по соблюдению требований пожарной безопасности. По ее результатам собственника помещения привлекли к административной ответственности из-за того, что он использовал подвальное помещение для отеля и не ввел дополнительные противопожарные меры безопасности.

Собственнику вынесли предупреждение и установили срок исправления выявленных нарушений, сообщили в ведомстве.

Очевидцы сообщили подробности инцидента в мини-отеле в Перми
Общество

Прорыв трубы с кипятком, из-за которого затопило мини-отель «Карамель» в Перми, произошел в ночь на 20 января. Из-за инцидента пять человек, включая ребенка, погибли. Шесть человек получили ожоги.

Из-за инцидента СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Рассмотрение дела передали в Москву.

22 января в рамках расследования уголовного дела задержали Исмакаева. По данным следствия, сотрудники Главного управления МЧС России по Пермскому краю еще в феврале прошлого года обнаружили нарушения, после которых отель должен был прекратить работу. Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 293 УК России («Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц, допущенная должностными лицами»).

Теги: Пермь, отель, инспектор, новости РБК
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