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В Перми задержали сотрудника МЧС после гибели людей в мини-отеле

Сотрудник ГУ МЧС России по Пермскому краю Разиф Исмакаев был задержан в рамках расследования уголовного дела о гибели пяти человек при прорыве отопительной трубы в пермском мини-отеле «Карамель». Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, территориальное подразделение главка МЧС еще в феврале 2019 года выявило нарушения, исключающие работу мини-отеля. Однако меры о приостановлении незаконного оказания гостиничных услуг в данном отеле не были приняты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса («Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц, допущенную должностными лицами»). Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Последствия прорыва трубы в отеле в Перми. Фоторепортаж
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Прорыв трубы произошел в ночь на 20 января. В результате кипятком затопило помещение мини-отеля, расположенного на цокольном этаже жилого дома. Погибли пять человек, среди них четырехлетняя девочка. Пострадали шестеро. Три человека были госпитализированы, двое из них в состоянии средней тяжести, еще один — с тяжелыми травмами.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился передать расследование в центральный аппарат ведомства. После происшествия в городе ввели режим ЧС.

Теги: Пермь, отель, прорыв трубы, задержание, Следственный комитет России
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