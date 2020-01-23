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Иран предложил России возобновить полеты над страной в нормальном режиме

Авиационные власти Ирана сообщили о нормализации состояния безопасности полетов в воздушном пространстве страны и предложили авиакомпаниям, в том числе российским, возобновить полеты в нормальном режиме. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

В сообщении говорится, что соответствующее письмо поступило в ведомство от руководителя Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде. Абедзаде уточнил, что иранские авиационные власти готовы сотрудничать с российскими авиакомпаниями при корректировке маршрутов и времени рейсов.

При этом российские перевозчики продолжат летать над Ираном, соблюдая меры предосторожности и учитывая изменения маршрутов, говорится в сообщении.

Росавиация оценила принятые для безопасности полетов над Ираном меры
Общество

Росавиация рекомендовала российским авиаперевозчикам не летать над Ираном и Ираком после крушения украинского самолета в аэропорту Тегерана 8 января. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 176 человек. 11 января Иран признал, что самолет был по ошибке сбит оператором системы ПВО.

После рекомендаций Росавиации российские компании, использующие воздушное пространство Ирана («Аэрофлот», S7, «Победа», «Уральские авиалинии» и Azur Air), сообщили о подготовке альтернативных маршрутов. 9 января Росавиация также посоветовала перевозчикам усилить меры безопасности для рейсов на Ближнем Востоке.

14 января Росавиация сообщила, что принятые авиакомпаниями меры являются достаточными для обеспечения безопасности при полетах на Ближнем Востоке.

Теги: Иран, Росавиация, полеты
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