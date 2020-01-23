Иран предложил России возобновить полеты над страной в нормальном режиме

Авиационные власти Ирана сообщили о нормализации состояния безопасности полетов в воздушном пространстве страны и предложили авиакомпаниям, в том числе российским, возобновить полеты в нормальном режиме. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

В сообщении говорится, что соответствующее письмо поступило в ведомство от руководителя Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде. Абедзаде уточнил, что иранские авиационные власти готовы сотрудничать с российскими авиакомпаниями при корректировке маршрутов и времени рейсов.

При этом российские перевозчики продолжат летать над Ираном, соблюдая меры предосторожности и учитывая изменения маршрутов, говорится в сообщении.

Росавиация рекомендовала российским авиаперевозчикам не летать над Ираном и Ираком после крушения украинского самолета в аэропорту Тегерана 8 января. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 176 человек. 11 января Иран признал, что самолет был по ошибке сбит оператором системы ПВО.