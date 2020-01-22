Роспотребнадзор сообщил об ОРВИ у пациентов с подозрением на коронавирус

Врачи диагностировали ОРВИ у прибывших из Китая в Санкт-Петербург пассажиров. Об этом сообщается на сайте петербургского управления Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что заболевшие обратились за медпомощью из-за повышения температуры и воспаления слизистых оболочек.

«Госпитализированы в инфекционную больницу с диагнозом ОРВИ для углубленного обследования и получения необходимой медицинской помощи», — говорится в сообщении управления.

В Минздраве также сообщали, что пациентам не поставили диагноз коронавирусной инфекции, которую заподозрили у них ранее. Они прибыли в аэропорт Пулково из Китая.