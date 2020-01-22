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Вирус из Китая ,  
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Роспотребнадзор сообщил об ОРВИ у пациентов с подозрением на коронавирус

Врачи диагностировали ОРВИ у прибывших из Китая в Санкт-Петербург пассажиров. Об этом сообщается на сайте петербургского управления Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что заболевшие обратились за медпомощью из-за повышения температуры и воспаления слизистых оболочек.

«Госпитализированы в инфекционную больницу с диагнозом ОРВИ для углубленного обследования и получения необходимой медицинской помощи», — говорится в сообщении управления.

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В Минздраве также сообщали, что пациентам не поставили диагноз коронавирусной инфекции, которую заподозрили у них ранее. Они прибыли в аэропорт Пулково из Китая.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом неизвестного типа. Большинство заболевших работали на местном рынке морепродуктов.

По последним данным, от коронавируса умерли 17 человек и 444 заразились. Медики сообщали, что он может передаваться от человека к человеку. В результате китайские власти закрыли город Ухань для выезда. Случаи заражения также зафиксировали в других городах Китая, в Таиланде, Южной Корее, Японии и США.

Теги: Роспотребнадзор, Китай, вирус, ОРВИ
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