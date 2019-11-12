Израиль отправил обвиняемого в киберпреступлениях россиянина в США

Израиль отправил обвиняемого в киберпреступлениях россиянина в США

Израиль начал процедуру экстрадиции россиянина Алексея Буркова из Израиля в США. Об этом сообщает Haaretz.

Газета пишет, что россиянина уже привезли в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Там его передали представителям США. Он должен был вылететь из Израиля в 12:00 (01:00 мск).

Информацию об экстрадиции Буркова изданию Ynet подтвердил адвокат россиянина Майкл Урбан Вуди. Об этом же сообщает 12-й израильский канал.

Буркова задержали в Израиле в 2015 году по запросу США. Вашингтон обвинил его в махинациях с кредитными картами американцев. В конце октября текущего года глава израильского Минюста Амир Охана подписал соглашение об экстрадиции гражданина России в США.