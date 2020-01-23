Глава МИД Израиля лично поблагодарил Путина за освобождение Освенцима

Президента России Владимира Путина, прибывшего в Израиль на День памяти жертв холокоста, в аэропорту встретил глава израильского МИДа Исраэль Кац. Прямая трансляция из аэропорта Тель-Авива шла в эфире телеканала «Россия 24».

После того, как Путин вышел из самолета, Кац заявил, что хочет лично поблагодарить президента России за то, что Красная армия освободила пленников немецкого концлагеря Освенцим (Аушвиц).

«Хотел бы поблагодарить за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц и помогла победе над нацистской Германией», — сказал Кац. Он также пояснил, что его мать была одной из узниц концлагеря, которую освободила Красная армия.

В ходе своего визита в Израиль Путин примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения Освенцима и Дню памяти жертв холокоста.

В Иерусалиме он посетит церемонию открытия памятника подвигу героических защитников и жителей Ленинграда в годы блокады. Кроме того, Путин проведет переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлином и премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.