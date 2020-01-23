В Белоруссии госпитализировали девушку из-за подозрений на коронавирус

У девушки, прибывшей в Минск из Китая с повышенной температурой, лабораторно подтвержден диагноз «грипп в средней степени тяжести», сообщили РБК в пресс-службе Министерства здравоохранения Белоруссии. Ранее ее мама и молодой человек говорили РБК, что у нее симптомы коронавируса.

В ведомстве рассказали, что девушка вернулась из поездки в Шанхай 20 января. 22 января ее госпитализировали в Минскую инфекционную больницу с жалобами на боли в мышцах, повышением температуры тела до 38,5 градуса и кашлем. Ей поставили предварительный диагноз — острая респираторная вирусная инфекция.

В больнице консилиум врачей поставил пациентке диагноз грипп В, средней степени тяжести. В настоящий момент он уже подтвержден лабораторно.

«Проводится лабораторное исследование для исключения наслоения коронавирусной инфекции», — отметили в ведомстве. Сейчас девушка, как и другие пациенты с неподтвержденными диагнозами, находится в отдельном боксе. У нее взяли анализы на респираторную группу вирусов, сообщили в белорусском Минздраве.