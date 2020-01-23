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Вирус из Китая ,  
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В Белоруссии госпитализировали девушку из-за подозрений на коронавирус

У девушки, прибывшей в Минск из Китая с повышенной температурой, лабораторно подтвержден диагноз «грипп в средней степени тяжести», сообщили РБК в пресс-службе Министерства здравоохранения Белоруссии. Ранее ее мама и молодой человек говорили РБК, что у нее симптомы коронавируса.

В ведомстве рассказали, что девушка вернулась из поездки в Шанхай 20 января. 22 января ее госпитализировали в Минскую инфекционную больницу с жалобами на боли в мышцах, повышением температуры тела до 38,5 градуса и кашлем. Ей поставили предварительный диагноз — острая респираторная вирусная инфекция.

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В больнице консилиум врачей поставил пациентке диагноз грипп В, средней степени тяжести. В настоящий момент он уже подтвержден лабораторно.

«Проводится лабораторное исследование для исключения наслоения коронавирусной инфекции», — отметили в ведомстве. Сейчас девушка, как и другие пациенты с неподтвержденными диагнозами, находится в отдельном боксе. У нее взяли анализы на респираторную группу вирусов, сообщили в белорусском Минздраве.

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Ранее россиянин Армен Каракешишян, госпитализированный в Санкт-Петербурге с подозрением на новый коронавирус, рассказал РБК, что его девушку Анну тоже доставили в больницу с симптомами вирусной инфекции. По его словам, они оба недавно вернулись из Китая. «Моя девушка по имени Анна… лежит в [Городской клинической] инфекционной больнице города Минска без должного особого внимания и нужных срочных процедур. Она вернулась из Китая пару днями ранее. Врачи на данный момент оказали срочную помощь, но недостаточную, чтобы скорее выяснить диагноз и приступить к лечению. До сих пор не взяли экспресс-анализы», — объяснил он.

Мать Анны Татьяна также подтвердила РБК, что ее 20-летняя дочь была госпитализирована с высокой температурой. Она рассказала, что девушку отвезли в инфекционную больницу. По словам матери, там Анна полтора часа лежала в приемном покое, где двери постоянно открываются. «Говорили мне, что в больнице нет дежурного врача. Когда я начала возмущаться, нашли дежурного врача и решили положить ее в общую палату. Я стала говорить, что это очень опасно, только тогда для нее нашли отдельную палату», — объяснила РБК женщина.

По ее словам, у Анны взяли анализы, но до сих пор не сделали флюорографию и экспресс-анализ на новый коронавирус. «Да, экспресс-тесты на коронавирус мне не сделали просто по причине того, что их здесь нет», — объяснила РБК сама Анна. По словам брата Анны Андрея, она вместе с Арменом работала в Китае в сфере дизайна.

Роспотребнадзор сообщил об ОРВИ у пациентов с подозрением на коронавирус
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Вспышка пневмонии, вызванная неизвестным ранее типом коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Все заболевшие работали на местном рынке морепродуктов. По последним данным, в Китае заразились более 570 человек, 17 из них скончались. Китайские врачи подтвердили, что вирус передается от человека к человеку. Случаи заболевания были также обнаружены в Японии, США, Южной Корее и Таиланде.

Теги: новости РБК, Белоруссия, вирус
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