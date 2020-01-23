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Вирус из Китая ,  
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Во Внуково усилили санитарный контроль из-за нового коронавируса в Китае

Московское управление Роспотребнадзора усилило санитарно-карантинный контроль в аэропорту Внуково из-за нового коронавируса из Китая. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники управления начали проводить обязательный досмотр всех воздушных судов, которые прибывают из КНР и Таиланда. Они дистанционно проверяют температуру пассажиров, опрашивают членов экипажа и выявляют людей с симптомами респираторного заболевания.

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Помимо этого специалисты проводят повторную термометрию в залах прилета с помощью стационарных тепловизоров. С 1 января они проверили 509 рейсов, 19 из который прибыли из Китая. В управлении сообщили, что пассажиры и члены экипажа во Внуково не жаловались на ухудшение самочувствия. Сотрудники ведомства также не нашли людей с повышенной температурой и респираторными симптомами.

В конце декабря 2019 года в городе Ухань в Китае выявили первые случаи заболевания коронавирусом нового типа, который вызвал вспышку пневмонии. По последним данным, от него умерли 17 человек. Впоследствии случаи заражения подтвердили в других китайских городах, в Японии, Таиланде, Южной Корее и США. Медики заявили, что вирус может передаваться от человека к человеку.

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Затем Минздрав сообщил, что в Санкт-Петербург из Китая прибыли двое пассажиров, у которых заподозрили заражение новым коронавирусом. Однако врачи этого не подтвердили и поставили пациентам диагноз ОРВИ. Роспотребнадзор объявил об усилении санитарно-карантинного контроля.

Теги: Роспотребнадзор, Москва, Внуково, вирус
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