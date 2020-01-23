Голикова сообщила о планах по работе экс-министра Васильевой

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 61,95 (+0,12) Quote, 12:12
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 68,69 (+0,17) Quote, 12:12
Аксенов ответил на планы меджлиса провести «марш на Крым» Политика, 12:19 Путин на иврите поблагодарил Нетаньяху за приглашение в Израиль Политика, 12:19 Без лишних слов: как заставить помалкивать бывшего сотрудника Pro, 12:17 Киев на 10 лет передаст управление железными дорогами Германии Бизнес, 12:14 РФПИ инвестировал в туристический сервис и стартап по доставке еды Технологии и медиа, 12:12 Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию Общество, 12:11 Отец Нурмагомедова назвал муляжом победу Макгрегора над Серроне Спорт, 12:09 В аэропорту Перми ответили на сообщения о заболевшей пассажирке из Китая Общество, 12:08 РФПИ и Baring Vostok инвестировали в сервис по продаже подержанных машин Технологии и медиа, 12:04 Оператор системы цифровой маркировки сигарет ответил на слова о росте цен Бизнес, 12:01 Андрей Белоусов станет куратором транспорта в правительстве Бизнес, 11:58 Греф пригрозил уходом из Сбербанка в случае вынужденной смены стратегии Финансы, 11:54 Крупнейший по капитализации - Ethereum: как на нем заработать Крипто, 11:52 10 знаменитостей ставшие мамами после 45 лет Pink, 11:47
Общество ,  
0 

Голикова сообщила о планах по работе экс-министра Васильевой

После ухода из правительства экс-глава Минпросвещения Ольга Васильева продолжит работать с министерством извне, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент РБК.

«Ольга Юрьевна от нас далеко не уходит. Она будет с нами будет работать извне, поскольку багаж знаний в сфере образования у нее очень большой. Мы с ней договорились, что она будет работать не только с Минпросвещения», — сказала Голикова. Об этом она сообщила во время представления нового главы ведомства Сергея Кравцова.

Васильева занимала должность министра образования и науки с 2016 года. Через два года, после разделения Минобрнауки на два новых министерства, она возглавила Минпросвещения, которое занималось вопросами общеобразовательной деятельности, школами и учреждениями среднего специального образования.

21 января, после отставки правительства, освободившийся пост занял руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, бывший замминистра в Минобрнауки и глава Федерального центра тестирования, занимавшегося подготовкой проведения ЕГЭ.

Предыдущее правительство ушло в отставку после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Путин назначил бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева своим заместителем в Совете безопасности, а место председателя правительства занял бывший руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Кто покинул российское правительство. Фотогалерея
Фотогалерея 

21 января Путин одобрил представленный Мишустиным состав нового правительства.

В новый кабмин помимо Васильевой не вошли главы Минэкономразвития (Максим Орешкин), Министерства образования и науки (Михаил Котюков), Минздрава (Вероника Скворцова), Минтруда (Максим Топилин), Минкультуры (Владимир Мединский) и другие.

Теги: Ольга Васильева, Минпросвещения, Татьяна Голикова
Материалы по теме
Ольга Васильева не войдет в новое правительство
Общество
Васильева посоветовала родителям заниматься сексуальным воспитанием детей
Общество
Васильева выступила за запрет смартфонов для учителей в школах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter