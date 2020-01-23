Голикова сообщила о планах по работе экс-министра Васильевой

После ухода из правительства экс-глава Минпросвещения Ольга Васильева продолжит работать с министерством извне, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент РБК.

«Ольга Юрьевна от нас далеко не уходит. Она будет с нами будет работать извне, поскольку багаж знаний в сфере образования у нее очень большой. Мы с ней договорились, что она будет работать не только с Минпросвещения», — сказала Голикова. Об этом она сообщила во время представления нового главы ведомства Сергея Кравцова.

Васильева занимала должность министра образования и науки с 2016 года. Через два года, после разделения Минобрнауки на два новых министерства, она возглавила Минпросвещения, которое занималось вопросами общеобразовательной деятельности, школами и учреждениями среднего специального образования.

21 января, после отставки правительства, освободившийся пост занял руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, бывший замминистра в Минобрнауки и глава Федерального центра тестирования, занимавшегося подготовкой проведения ЕГЭ.

Предыдущее правительство ушло в отставку после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Путин назначил бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева своим заместителем в Совете безопасности, а место председателя правительства занял бывший руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.