СК показал видео с места прорыва трубы с кипятком в мини-отеле в Перми

Следственный комитет России показал кадры с места гибели людей в мини-отеле в Перми. Запись поступила в РБК.

На видео показан вход в гостиницу «Карамель», расположенную на цокольном этаже жилой многоэтажки. Из открытой двери идет пар, рядом со входом стоят сотрудники МЧС и Следственного комитета. Также виден пожарный рукав, идущий внутрь помещений отеля.

Видео: Следственный комитет РФ

Инцидент в мини-отеле произошел ночью 20 января. В заведении прорвало трубу с горячей водой, кипятком затопило помещения гостиницы. В результате погибли пять человек, среди которых один ребенок.

Еще шесть человек обратились за медицинской помощью. Трое из них были госпитализированы: один в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести. Еще троим пациентам врачи оказали необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.