Суд вновь арестовал активы Абызова стоимостью более 1 млрд руб.

Михаил Абызов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Басманный суд Москвы арестовал недвижимость, ценные бумаги по делу бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова. Об этом РБК сообщили в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство о наложении ареста на деньги, активы и имущество. Общую сумму пока подсчитываем, арест наложен до 25 марта 2020 года», — сообщили РБК в пресс-службе суда.

Адвокат экс-министра Сергей Дрозда пояснил агентству ТАСС, что арест наложили на личный счет несовершеннолетнего сына Абызова, а также на недвижимость, ценные бумаги и средства на общую сумму более 1 млрд руб. Представитель Абызова подтвердил РБК факт ареста активов сына Абызова на сумму более 1 млрд руб.

Это уже не первый раз, когда суд принимает решение об аресте этих активов. В начале декабря 2019 года Мосгорсуд уже отменял арест активов бывшего министра стоимостью более 1 млрд руб. из-за процессуальных нарушений. После этого дело направили на новое рассмотрение в Басманный суд, который сейчас вновь принял решение об аресте денег и недвижимости.