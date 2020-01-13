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Задержание Абызова ,  
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Суд вновь арестовал активы Абызова стоимостью более 1 млрд руб.

Михаил Абызов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Басманный суд Москвы арестовал недвижимость, ценные бумаги по делу бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова. Об этом РБК сообщили в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство о наложении ареста на деньги, активы и имущество. Общую сумму пока подсчитываем, арест наложен до 25 марта 2020 года», — сообщили РБК в пресс-службе суда.

Адвокат экс-министра Сергей Дрозда пояснил агентству ТАСС, что арест наложили на личный счет несовершеннолетнего сына Абызова, а также на недвижимость, ценные бумаги и средства на общую сумму более 1 млрд руб. Представитель Абызова подтвердил РБК факт ареста активов сына Абызова на сумму более 1 млрд руб.

Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд руб.
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Это уже не первый раз, когда суд принимает решение об аресте этих активов. В начале декабря 2019 года Мосгорсуд уже отменял арест активов бывшего министра стоимостью более 1 млрд руб. из-за процессуальных нарушений. После этого дело направили на новое рассмотрение в Басманный суд, который сейчас вновь принял решение об аресте денег и недвижимости.

Абызова задержали в марте прошлого года. Его обвинили в мошенничестве и создании преступного сообщества. По версии следствия, он использовал свои должностные полномочия, чтобы совершить сделку с активами некоторых принадлежащих ему компаний. В результате миноритарии его компаний понесли ущерб, а 4 млрд руб. были выведены за рубеж. Сам Абызов предъявленные обвинения отрицает.

Теги: Михаил Абызов, арест активов, новости РБК
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