Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 63,72 (+0,01) Quote, 12:24
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 70,5 (-0,25) Quote, 12:24
Чем рассрочка выгоднее кредита. Карточки РБК и Совесть, 14:13 В офисе Зеленского подтвердили его встречу с Путиным в Париже Политика, 14:06 В поисках «эликсира здоровья»: чем запомнится 2019 год районным ТЦ Pro, 14:00 ФСБ задержала подозреваемого в финансировании терроризма жителя Дагестана Общество, 13:54 Сила впечатлений: зачем ехать в Оман Стиль, 13:50 В офисе Зеленского назвали двух возможных участников встречи с Путиным Политика, 13:48 Сериальный убийца или прожигатель фейерверков: кто вы на Новый год. Тест РБК и Huawei, 13:44 Россияне назвали Жукова и Шойгу героями Отечества Общество, 13:33 Как открыть 200 салонов красоты и академию стилистов РБК и ВТБ, 13:31 Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд руб. Общество, 13:30 5 способов переключиться с работы на отдых Pink, 13:29 В Москве эвакуировали ТРЦ «Город» и универмаг «Цветной» Общество, 13:19 WADA отстранило российских спортсменов от соревнований на четыре года Спорт, 13:18 Маршруты в зимнем небе: как спрос влияет на авиарасписание Партнерский материал, 13:14
Задержание Абызова ,  
0 
Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд руб.
Отмену наложенного районным судом ареста в Мосгорсуде объяснили процессуальными нарушениями. По словам адвоката экс-министра, арест снят с €13 млн, ценных бумаг, недвижимости и личного счета несовершеннолетнего сына Абызова
Михаил Абызов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Московский городской суд отменил вынесенное Басманным районным судом решение о наложении ареста на активы бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова общей стоимостью свыше 1 млрд руб., сообщил РБК его представитель.

«Да, отменили, направили на новое рассмотрение в Басманный суд. Основанием послужили процессуальные нарушения», — сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Арест был снят с €13 млн, принадлежащих экс-министру ценных бумаг и недвижимости, а также личного счета несовершеннолетнего сына Абызова.

Фотогалерея 
Абызов и другие фигуранты уголовного дела в суде. Фоторепортаж

Абызова задержали в марте 2019 года, ему были предъявлены обвинения в мошенничестве и создании преступного сообщества. Следствие считает, что экс-чиновник, «использовав должностные полномочия министра», организовал сделку с активами ряда принадлежащих ему компаний. В итоге миноритарии понесли ущерб, а 4 млрд руб. были выведены за рубеж. Вместе с экс-министром арестованы еще пять менеджеров из его структур.

В июле Басманный суд Москвы арестовал €121,7 млн на счетах Абызова. Адвокат Сергей Дрозда оценивал общую стоимость активов, на которые наложен арест, более чем в 20,5 млрд руб.

В августе Мосгорсуд отменил обеспечительную меру в отношении части этих средств, так как сумма арестованного в несколько раз превысила ущерб по делу. После этого СКР возбудил в отношении Абызова новое дело — о незаконном предпринимательстве с доходом в размере 32 млрд руб. и дальнейшем отмывании этой суммы. 16 сентября арест на освобожденные активы был наложен повторно.

Фотогалерея 
От Сердюкова до Абызова: кто из российских чиновников был под следствием

24 октября Басманный суд продлил срок ареста Абызова до 25 января 2020 года.

Авторы: Маргарита Алехина, Евгений Калюков, Любовь Порываева
Теги: Михаил Абызов, уголовное дело
Материалы по теме
Абызову продлили арест до 25 января
Общество
От Абызова и двух сотрудников его бывшей компании потребовали ₽34 млрд
Бизнес
СМИ сообщили о переводе более $800 млн через офшоры Абызова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter