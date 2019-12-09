Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд руб.

Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд руб.

Отмену наложенного районным судом ареста в Мосгорсуде объяснили процессуальными нарушениями. По словам адвоката экс-министра, арест снят с €13 млн, ценных бумаг, недвижимости и личного счета несовершеннолетнего сына Абызова

Михаил Абызов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Московский городской суд отменил вынесенное Басманным районным судом решение о наложении ареста на активы бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова общей стоимостью свыше 1 млрд руб., сообщил РБК его представитель.

«Да, отменили, направили на новое рассмотрение в Басманный суд. Основанием послужили процессуальные нарушения», — сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Арест был снят с €13 млн, принадлежащих экс-министру ценных бумаг и недвижимости, а также личного счета несовершеннолетнего сына Абызова.

Абызова задержали в марте 2019 года, ему были предъявлены обвинения в мошенничестве и создании преступного сообщества. Следствие считает, что экс-чиновник, «использовав должностные полномочия министра», организовал сделку с активами ряда принадлежащих ему компаний. В итоге миноритарии понесли ущерб, а 4 млрд руб. были выведены за рубеж. Вместе с экс-министром арестованы еще пять менеджеров из его структур.