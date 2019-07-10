Суд арестовал около €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова

Суд арестовал около €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы арестовал €121,7 млн, которые числятся на банковских счетах бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о наложении ареста на денежные средства обвиняемого Абызова Михаила Анатольевича в сумме €121,7 млн , находящиеся на счетах в банке», — сказала представитель суда.

По словам Царевой, данное постановление пока не было обжаловано.

Абызова задержали 26 марта в Москве сотрудники ФСБ. Его заподозрили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК). Против него и еще пяти человек Следственный комитет России возбудил уголовное дело.