Абызов заявил об отъезде сына в США из-за угрозы изъятия органами опеки

Об этом экс-министр «открытого правительства» — фигурант двух уголовных дел — рассказал на суде, где решается вопрос о продлении ему меры пресечения

Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов рассказал об отъезде своего сына в США из-за возможного изъятия органами опеки. Об этом он упомянул на заседании в Басманном суде Москвы, который в четверг, 24 октября, рассматривает ходатайство следствия о продлении Абызову ареста.

«В результате того, что мой средний сын, который жил и обучался в России, в мое отсутствие мог быть изъят органами опеки как несовершеннолетний, он вынужден был уехать в Америку жить. Это для него личная большая трагедия, потому что он не представляет свою жизнь вне России», — сказал экс-министр.

По словам Абзова, сейчас все его активы, «включая средства для обеспечения семьи», арестованы. «У меня на иждивении двое несовершеннолетних детей от бывшей супруги, я лишен возможности выплачивал им алименты, потому что все заблокировано», — сказал обвиняемый.

Всего у Абызова арестовали счета и активы на сумму более 27 млрд руб. В августе Мосгорсуд отменил обеспечительную меру в отношении части активов, указав, что сумма арестованного многократно превышает ущерб по его делу (4 млрд руб.). После этого СКР возбудил в отношении Абызова новое дело — о незаконном предпринимательстве с доходом в 32 млрд руб. и дальнейшем отмывании этих средств. После этого 16 сентября арест на освобожденные активы был наложен повторно.



«Я занимаюсь предпринимательской деятельностью с 1992 года, семь лет был советником президента и министром. За безупречную службу награжден государственными и правительственными наградами. Я создал десятки предприятий, где работали десятки тысяч человек. Я лично заплатил налогов на сумму в несколько миллиардов рублей, мои предприятия — на десятки миллиардов рублей. Налоги платятся для того, чтобы обеспечить функционирование государственных институтов, одним из которых является суд, ваша честь», — добавил Абызов.