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Общество ,  
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На форуме в Давосе отменили сессию с участием Олега Дерипаски

Выступление российского миллиардера Олега Дерипаски на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит в эти дни в швейцарском Давосе, было отменено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов форума. Причины отмены выступления не называются.

РБК направил запрос представителю Олега Дерипаски.

Дерипаска планировал выступить на сессии «Глобальное влияние климатической стратегии России» (The Global Impact of Russia’s Climate Strategy). Она должна была пройти в среду, 22 января.

20 января Дерипаска сообщал о своем намерении выступить в Давосе.

Протесты во время форума в Давосе. Фоторепортаж
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В текущем году Всемирный экономический форум проходит с 21 по 24 января. Как ранее сообщили организаторы ВЭФ, в числе заявленных участников форума президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, президент Афганистана Ашраф Гани, канцлер Австрии Себастьян Курц, президент Эквадора Ленин Морено, премьер-министр Пакистана Имран Хан, президент Ирака Бархам Салех, глава правительства Нидерландов Марк Рютте, президент Польши Анджей Дуда, испанский премьер Педро Санчес, а также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие. От России в мероприятиях форума планировал участвовать экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

По информации Bloomberg, форум посетят 119 миллиардеров. Среди них 33 миллиардера из США, 19 из Индии и семь из России, включая бизнесменов Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга (чье состояние Forbes оценивает в $3,6 млрд и $11,5 млрд соответственно).

Теги: форум в Давосе, Олег Дерипаска
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