На форуме в Давосе отменили сессию с участием Олега Дерипаски

Выступление российского миллиардера Олега Дерипаски на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит в эти дни в швейцарском Давосе, было отменено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов форума. Причины отмены выступления не называются.

РБК направил запрос представителю Олега Дерипаски.

Дерипаска планировал выступить на сессии «Глобальное влияние климатической стратегии России» (The Global Impact of Russia’s Climate Strategy). Она должна была пройти в среду, 22 января.

20 января Дерипаска сообщал о своем намерении выступить в Давосе.