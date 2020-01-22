Протесты во время форума в Давосе. Фоторепортаж

В Давосе проходит 50-й Экономический форум, который сопровождается протестами. Главная их тема — экологическая ситуация в мире, а также политика президента США Дональда Трампа. Как проходят демонстрации — в фоторепортаже РБК

Главная тема нынешнего форума в Давосе — экологическая ситуация в мире. Большинство протестов также связано с изменениями климата и экологической политикой государств

Протесты в основном проходят неподалеку от Давоса, так как в сам город из соображений безопасности активистов не пускают

Самые массовые митинги прошли в Цюрихе, Лозанне и Женеве

Антигероем протестов стал президент США Дональд Трамп. Недовольство митингующих связано с решением американского лидера вывести США из Парижского соглашения о климате

Одна из акций проводилась в форме марша. Около 500 участников прошли​ ​ около 40 км по дороге из поселка Ландкварт в Давос

Для участия в форуме в Давос в этом году приехали почти 3 тыс. делегатов из 118 стран

В преддверии форума его экспертами был опубликован ​ доклад, описывающий главные риски 2020 года: большинство из них связано с природными катаклизмами и экологией