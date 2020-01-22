Протесты во время форума в Давосе. Фоторепортаж

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 61,83 (-0,02) Quote, 13:13
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 68,52 (-0,1) Quote, 13:13
Путин оценил расходы на поддержку семей при реализации послания Политика, 14:59 Зачем российские компании разрешают сотрудникам приводить животных в офис Pro, 14:59 Российские нефтяные и газовые компании станут самым доходными в мире Бизнес, 14:55 При тушении пожара в Подмосковной теплице погиб пожарный Общество, 14:49 Роспотребнадзор решил измерять температуру на границе из-за коронавируса Общество, 14:45 Голунов направил жалобу по своему делу новому генпрокурору Общество, 14:39 МИД Белоруссии назвал дату визита Помпео в Минск Общество, 14:32 В МВД объяснили проверку по Долгополову оскорблением чувств верующих Общество, 14:31 Кому доверить вопросы собственной красоты и здоровья РБК и L’Oréal Professionnel, 14:30 Синоптики сообщили о новом погодном рекорде в Москве Общество, 14:18 Серена Уильямс одержала вторую победу подряд на Australian Open Спорт, 14:14 В Хитроу из-за китайского вируса введут особые зоны для пассажиров Общество, 14:12 Россия поднялась в рейтинге демократии до уровня Конго Общество, 14:09 В мусорном контейнере в Подмосковье нашли фрагменты тела мужчины Общество, 14:01
Общество ,  
0 

Протесты во время форума в Давосе. Фоторепортаж

В Давосе проходит 50-й Экономический форум, который сопровождается протестами. Главная их тема — экологическая ситуация в мире, а также политика президента США Дональда Трампа. Как проходят демонстрации — в фоторепортаже РБК
Фото: Ennio Leanza / EPA / ТАСС
Главная тема нынешнего форума в Давосе — экологическая ситуация в мире. Большинство протестов также связано с изменениями климата и экологической политикой государств
Фото: Walter Bieri / EPA / ТАСС
Протесты в основном проходят неподалеку от Давоса, так как в сам город из соображений безопасности активистов не пускают
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters
Самые массовые митинги прошли в Цюрихе, Лозанне и Женеве
Фото: Walter Bieri / EPA / ТАСС
Антигероем протестов стал президент США Дональд Трамп. Недовольство митингующих связано с решением американского лидера вывести США из Парижского соглашения о климате
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters
Одна из акций проводилась в форме марша. Около 500 участников прошли​​ около 40 км по дороге из поселка Ландкварт в Давос
Фото: Ennio Leanza / EPA / ТАСС
Для участия в форуме в Давос в этом году приехали почти 3 тыс. делегатов из 118 стран
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters
В преддверии форума его экспертами был опубликован​ доклад, описывающий главные риски 2020 года: большинство из них связано с природными катаклизмами и экологией
Фото: Michael Probst / AP

Форум проходит в Давосе с 1971 года. В 1974-м в нем стали принимать участие мировые лидеры


 
Теги: мультимедиа, Давос, Дональд Трамп, климат
Материалы по теме
Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter