Орешкин полетит на форум в Давосе после отставки правительства

Исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин отправится в составе российской делегации на экономический форум в Давосе, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Летит [в Давос]», — подтвердили в министерстве.

Давосский форум пройдет с 21 по 24 января. Как сообщали его организаторы, на мероприятии, посвященном теме формирования капитализма как решения международных проблем, запланировано присутствие около 3 тыс. чиновников из 117 стран, включая лидеров США и стран ЕС. Bloomberg писал, что на форум приедет не менее 119 миллиардеров.

Максим Орешкин изначально был заявлен среди участников мероприятия как российский министр экономического развития. Однако 15 января правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, а новый состав кабмина пока не утвержден. Орешкин остается и.о. министра и, как утверждал Bloomberg со ссылкой на источники, может занять пост помощника президента Владимира Путина.