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Бизнес ,  
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На форум в Давосе приедут больше 100 миллиардеров

По числу миллиардеров, которых ждут на форуме в Давосе, Россия занимает третье место, уступая только США и Индии
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

По меньшей мере 119 миллиардеров должны посетить Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет с 21 по 24 января, сообщает Bloomberg. Совокупное состояние этих гостей оценивается примерно в $500 млрд. Среди них 33 миллиардера из США, 19 из Индии и 7 из России, включая бизнесменов Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга (чье состояние Forbes оценивает в $3,6 млрд и $11,5 млрд соответственно).

Основатель USM Holdings Алишер Усманов заявил агентству, что ВЭФ является единственным местом в мире, где можно встретиться с главами государств, лидерами мнений и представителями мирового бизнеса. «Это уникальная смесь из идей и возможностей», — сказал он.

Организаторы назвали основных участников форума в Давосе
Экономика

Манифест форума в нынешнем году посвящен понятию stakeholder capitalism («капитализм заинтересованных сторон»), он затрагивает такие вопросы, как справедливое налогообложение, политику нулевой терпимости.

Программа форума затрагивает сотрудничество государств и бизнеса по экологии, экономике, общественным вопросам, промышленности, технологиям и геополитике.

Помимо представителей бизнеса, на форум должны приехать около 3 тыс. чиновников и политиков из 117 стран, включая 53 главы государств и правительств. Это, в частности, президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Всемирный экономический форум, миллиардеры
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