На форум в Давосе приедут больше 100 миллиардеров

По числу миллиардеров, которых ждут на форуме в Давосе, Россия занимает третье место, уступая только США и Индии

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

По меньшей мере 119 миллиардеров должны посетить Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет с 21 по 24 января, сообщает Bloomberg. Совокупное состояние этих гостей оценивается примерно в $500 млрд. Среди них 33 миллиардера из США, 19 из Индии и 7 из России, включая бизнесменов Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга (чье состояние Forbes оценивает в $3,6 млрд и $11,5 млрд соответственно).

Основатель USM Holdings Алишер Усманов заявил агентству, что ВЭФ является единственным местом в мире, где можно встретиться с главами государств, лидерами мнений и представителями мирового бизнеса. «Это уникальная смесь из идей и возможностей», — сказал он.

Манифест форума в нынешнем году посвящен понятию stakeholder capitalism («капитализм заинтересованных сторон»), он затрагивает такие вопросы, как справедливое налогообложение, политику нулевой терпимости.

Программа форума затрагивает сотрудничество государств и бизнеса по экологии, экономике, общественным вопросам, промышленности, технологиям и геополитике.