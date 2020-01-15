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Экономика ,  
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Организаторы назвали основных участников форума в Давосе

Намеченный на вторую половину января Всемирный экономический форум (ВЭФ), который ежегодно проводится в швейцарском Давосе, будет посвящен теме формирования капитализма для всех заинтересованных сторон в качестве путей решения самых серьезных проблем мира, созданных разделениями общества. Об этом говорится в опубликованном Давосском манифесте-2020.

«[Манифест] дает представление о капитализме заинтересованных сторон, который затрагивает целый ряд важных вопросов нашего времени, включая справедливое налогообложение, нулевую терпимость к коррупции, оплату труда руководителей и уважение прав человека», — говорится в тексте документа.

Программа этого года, основанная на манифесте, направлена на достижение максимального воздействия на платформу ВЭФ для государственно-частного сотрудничества по шести основным направлениям деятельности: экология, экономика, общество, промышленность, технология и геополитика. «На платформе форума действует более 160 отдельных инициатив, каждая из которых способна обеспечить общесистемную трансформацию», — отмечается в манифесте.

В этом году Давосский форум пройдет с 21 по 24 января. В нем примут участие около 3 тыс. чиновников из 117 стран, включая 53 глав государств и правительств. Среди ведущих политических лидеров называются: президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский, итальянский премьер Джузеппе Конте, президент Афганистана Ашраф Гани, канцлер Австрии Себастьян Курц, президент Эквадора Ленин Морено, премьер-министр Пакистана Имран Хан, президент Ирака Бархам Салех, глава правительства Нидерландов Марк Рютте, президент Польши Анджей Дуда, испанский премьер Педро Санчес, а также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие.

Материал дополняется.

Автор: Михаил Юшков
Теги: ВЭФ, давосский форум
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