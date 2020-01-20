Дерипаска признался в отсутствии надежд на прорывные решения в Давосе

Российский миллиардер подтвердил намерение посетить форум в швейцарском Давосе, он с интересом ждет возможности увидеть Грету Тунберг

Олег Дерипаска (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Российский миллиардер Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $4,6 млрд) подтвердил намерение посетить Всемирный экономический форум (ВЭФ), который пройдет в швейцарском Давосе с 21 по 24 января.

«Ряд медиа уже успели сообщить о моих планах посетить форум в этом году, поэтому здесь и сейчас лишь остается подтвердить эту информацию», — написал бизнесмен, в своем Telegram-канале.

Ранее Bloomberg сообщал, что форум в Давосе намерены посетить 119 миллиардеров из разных стран мира, в том числе Дерипаска.

Российский миллиардер полагает, что «никаких прорывных решений от работы этой площадки ждать не стоит». Однако, пошутил Дерипаска, есть надежда как минимум на то, что в Швейцарии будет идти снег, тогда как «в Москве в этом январе со снегом явно кризис».

В то же время Дерипаска уверен, что в год 50-летнего юбилея ВЭФа в Давосе будет «интересная во всех смыслах неделя». Сам миллиардер с интересом ждет встречи с экоактивисткой Гретой Тунберг, которую журнал Time признал человеком 2019 года.