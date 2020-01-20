Следователи допросили Голунова по делу о превышении полномочий полицией

Допрос в Следственном комитете журналиста Ивана Голунова по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции, где журналист является потерпевшим, закончен, сообщил РБК адвокат Сергей Бадамшин.

«За окончанием допроса последуют дальнейшие следственные действия, ход и расследование которых определяется самостоятельно следователем. У нас еще ряд следственных действий предстоит, как будет что-то [известно], наверное, станет вам известно, СК уведомит», — сказал защитник Голунова.

14 января Голунов сообщил, что следствие уведомило его о том, что он признан потерпевшим по делу о превышении полицейскими своих должностных полномочий. Речь идет о п. «в» ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

О возбуждении уголовного дела в отношении полицейских после задержания Голунова стало известно в декабре. В ходе ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил, что причастные к задержанию журналиста сотрудники полиции были уволены из органов.