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Следователи допросили Голунова по делу о превышении полномочий полицией

Допрос в Следственном комитете журналиста Ивана Голунова по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции, где журналист является потерпевшим, закончен, сообщил РБК адвокат Сергей Бадамшин.

«За окончанием допроса последуют дальнейшие следственные действия, ход и расследование которых определяется самостоятельно следователем. У нас еще ряд следственных действий предстоит, как будет что-то [известно], наверное, станет вам известно, СК уведомит», — сказал защитник Голунова.

Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицейскими
Общество

14 января Голунов сообщил, что следствие уведомило его о том, что он признан потерпевшим по делу о превышении полицейскими своих должностных полномочий. Речь идет о п. «в» ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

О возбуждении уголовного дела в отношении полицейских после задержания Голунова стало известно в декабре. В ходе ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил, что причастные к задержанию журналиста сотрудники полиции были уволены из органов.

Голунова задержали в июне прошлого года, его обвинили в попытке сбыта наркотических веществ. Спустя десять дней министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что дело против журналиста прекращено. Позднее по итогам следственной проверки из МВД уволили четырех полицейских. Кроме того, были сняты с должностей глава УВД по ЗАО генерал Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерал-майор Юрий Девяткин.

Теги: Иван Голунов, уголовное дело, допрос, новости РБК
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