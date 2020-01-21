СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду

Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.

По их данным, принц Гарри отправился в Канаду из аэропорта Хитроу накануне вечером после участия в Британско-африканском инвестиционном саммите в Лондоне и личной встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Принц Гарри провел в разлуке с женой и сыном 11 дней. Маркл уехала в Канаду сразу после того, как они вместе с супругом объявили о том, что планируют стать финансово независимыми, отказаться от королевских полномочий и запустить благотворительную организацию, распределив время между Великобританией и Северной Америкой. C весны они перестанут использовать свои королевские титулы, также пара решила вернуть £2,4 млн (около $3,1 млн), потраченные на ремонт своей резиденции.

Как сообщила The Times, Меган Маркл заключила контракт с компанией Disney и будет озвучивать персонажей мультфильмов. По информации издания, первую запись Маркл сделала еще перед Рождеством, однако члены королевской семьи раскритиковали решение пары заключить контракт с отдельной компанией.