Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от титулов и вернут деньги в казну
Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл не смогут использовать свои королевские титулы, говорится в заявлении Букингемского дворца. С весны текущего года они перестанут именоваться Его и Ее Королевское Высочество.
Герцог и герцогиня Сассекские также перестанут исполнять королевские обязанности на постоянной основе и больше не будут получать государственные средства на официальные мероприятия.
Кроме того, говорится в релизе, они намерены вернуть казне средства, потраченные на ремонт резиденции в Виндзоре — Фрогмор-коттеджа. Как отмечает Би-би-си, речь идет о £2,4 млн (около $3,1 млн).
Принц Гарри и Меган Маркл более не смогут официально представлять королеву. Несмотря на это, они «дали понять, что будут своими действиями поддерживать ценности Ее Величества», сообщили в Букингемском дворце.