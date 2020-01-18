Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от титулов и вернут деньги в казну

Супруги перестанут именоваться Его и Ее Королевское Высочество, получать государственные средства и исполнять королевские обязанности на постоянной основе. Они также вернут £2,4 млн, потраченные на ремонт их резиденции в Виндзоре

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: Daniel Leal-Olivas / AP)

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл не смогут использовать свои королевские титулы, говорится в заявлении Букингемского дворца. С весны текущего года они перестанут именоваться Его и Ее Королевское Высочество.

Герцог и герцогиня Сассекские также перестанут исполнять королевские обязанности на постоянной основе и больше не будут получать государственные средства на официальные мероприятия.

Кроме того, говорится в релизе, они намерены вернуть казне средства, потраченные на ремонт резиденции в Виндзоре — Фрогмор-коттеджа. Как отмечает Би-би-си, речь идет о £2,4 млн (около $3,1 млн).

Принц Гарри и Меган Маркл более не смогут официально представлять королеву. Несмотря на это, они «дали понять, что будут своими действиями поддерживать ценности Ее Величества», сообщили в Букингемском дворце.