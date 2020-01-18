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Политика ,  
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Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от титулов и вернут деньги в казну

Супруги перестанут именоваться Его и Ее Королевское Высочество, получать государственные средства и исполнять королевские обязанности на постоянной основе. Они также вернут £2,4 млн, потраченные на ремонт их резиденции в Виндзоре
Меган Маркл и принц Гарри (Фото: Daniel Leal-Olivas / AP)

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл не смогут использовать свои королевские титулы, говорится в заявлении Букингемского дворца. С весны текущего года они перестанут именоваться Его и Ее Королевское Высочество.

Герцог и герцогиня Сассекские также перестанут исполнять королевские обязанности на постоянной основе и больше не будут получать государственные средства на официальные мероприятия.

Кроме того, говорится в релизе, они намерены вернуть казне средства, потраченные на ремонт резиденции в Виндзоре — Фрогмор-коттеджа. Как отмечает Би-би-си, речь идет о £2,4 млн (около $3,1 млн).

Принц Гарри и Меган Маркл более не смогут официально представлять королеву. Несмотря на это, они «дали понять, что будут своими действиями поддерживать ценности Ее Величества», сообщили в Букингемском дворце.

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В заявлении Елизаветы II говорится, что такое решение было принято «после многих месяцев обсуждений». «Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами моей семьи, — отметила королева. — Вся моя семья надеется, что сегодняшнее соглашение позволит им начать строить счастливую и мирную новую жизнь».

8 января супруги объявили о решении отказаться от королевских полномочий. Они сообщили, что собираются обрести финансовую независимость и открыть благотворительную организацию, распределив свое время между Великобританией и Северной Америкой. Королева полностью поддержала решение внука и его супруги отказаться от монарших привилегий и договорилась с ними о «переходном периоде», в ходе которого герцог и герцогиня Сассекские будут жить в Канаде и Великобритании.

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11 января стало известно, что Маркл подписала контракт с компанией Disney. Она будет озвучивать персонажей мультфильмов, а вырученные средства направлять на благотворительность.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: принц Гарри, Меган Маркл, Букингемский дворец
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