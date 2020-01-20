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Принц Гарри назвал «великой печалью» отказ от королевских полномочий

Принц пояснил, что вместе со своей женой — Меган Маркл — надеялся продолжать служить королеве, но без получения государственного финансирования. Это оказалось невозможным, что вынудило супругов отказаться от титулов
Принц Гарри (Фото: Kirsty Wigglesworth / AP)

Принц Гарри выступил с речью на мероприятии принадлежащей ему благотворительной организации Sentebale и прокомментировал ситуацию с отказом от королевских полномочий. Заявление принца транслировалось в официальном аккаунте герцога и герцогини Сассекских.

По словам принца, когда они поженились с Меган Маркл, то надеялись «продолжать служить королеве», но без получения государственного финансирования. «К сожалению, это не было возможным <...> Поэтому я испытываю великую печаль, что до этого дошло», — сообщил принц Гарри.

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Он отметил, что решение далось ему нелегко: «После такого количества лет испытаний было так много месяцев переговоров, и я знаю, что не всегда все делал правильно, но в этой ситуации другого способа действительно не было». Принц также сказал, что «любит Великобританию» и что это «никогда не изменится».

В начале января принц Гарри и Меган Маркл объявили о планах обрести финансовую независимость, отказаться от королевских полномочий и открыть благотворительную организацию, распределив свое время между Великобританией и Северной Америкой. C весны этого года они они перестанут именоваться Его и Ее Королевское Высочество. Кроме того, супруги намерены вернуть £2,4 млн (около $3,1 млн), потраченные на ремонт своей резиденции.

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На фоне заявления стало известно, что Меган Маркл подписала контракт с компанией Disney и будет озвучивать персонажей мультфильмов. По информации газеты The Times, свою первую запись Маркл сделала еще перед Рождеством, за что семейную пару раскритиковали члены королевской семьи.

Автор: Артём Губенко
Теги: Принц Гарри, Меган Маркл, Елизавета II
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