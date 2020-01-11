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Меган Маркл заключила контракт с Disney

Ранее она и ее супруг принц Гарри приняли решение отказаться от королевских полномочий. Герцогиня Сассекская будет озвучивать персонажей мультфильмов, а деньги направлять на благотворительность
Принц Гарри и Меган Маркл (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, подписала контракт с компанией Disney, сообщает The Times. По информации издания, герцогиня будет озвучивать персонажей мультфильмов.

Все вырученные от озвучки средства Маркл собирается направлять на благотворительность, пишет издание. В частности, деньги будут перечисляться организации «Слоны без границ», которая занимается защитой этих животных от браконьеров.

По информации Times, свою первую запись Маркл сделала еще перед Рождеством. Высокопоставленные члены королевской семьи еще тогда во время напряженных переговоров с Гарри и Меган упрекнули семейную пару в том, что те заключили соглашение с отдельными компаниями, в том числе с Disney.

Британский принц Гарри и его жена отказались от королевских полномочий
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Сообщения поступают на фоне недавнего решения принца Гарри и его супруги снять с себя полномочия старших членов королевской семьи и отказаться от королевских привилегий. Это подразумевает, что супруги больше не будут претендовать на средства из суверенного гранта, который формируется за счет перечисления 15% доходов от земель и активов, принадлежащих государству, и выделяется на расходы королевской семьи.

Кроме того, супруги решили, что не станут придерживаться существующих правил, которые запрещают королевской семье самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Герцог и герцогиня Сассекские отметили, что хотят «постепенно сформировать новую роль» в рамках института монархии.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Меган Маркл, Disney
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