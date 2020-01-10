Меган Маркл улетела в Канаду после отказа от королевских полномочий

Герцогиня Сассекская Меган Маркл улетела в Канаду к своему сыну после того, как вместе с супругом — принцем Гарри — отказалась от полномочий членов королевской семьи. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщает агентство, Маркл и принц Гарри провели шесть недель в Канаде в конце 2019 года. Их сын Арчи остался там, когда герцог и герцогиня Сассекские вернулись, чтобы объявить о своем решении.

Как уточняет Daily Mail, ребенок остался с няней и лучшей подругой Маркл. По информации издания, герцогиня Сассекская вылетела в Канаду через несколько часов после того, как вместе с супругом объявила о снятии полномочий королевской семьи.

8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили, что решили снять с себя полномочия «старших» членов королевской семьи и сконцентрироваться на запуске благотворительной организации, распределив свое время между Великобританией и Северной Америкой. В своем заявлении в Instagram супруги отметили, что собираются стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать королеву Елизавету II.