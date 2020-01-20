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В Китае третий человек умер от нового вида пневмонии

Число зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в китайском городе Ухань увеличилось до 198 человек. Об этом сообщается на сайте муниципального комитета по делам здравоохранения.

По данным комитета, число погибших от новой пневмонии достигло трех человек. Ранее в январе сообщалось о двух смертельных случаях.

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В больницах остаются 170 пациентов, из 35 из которых находятся в тяжелом состоянии и девять — в критическом. Однако 25 заболевших вылечили.

По данным Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона, число потенциально зараженных новым видом коронавируса может превышать 1,7 тыс. человек.

В конце декабря в городе Ухань зафиксировали 27 случаев заболевания неизвестной ранее пневмонией. По данным телеканала CGTN, большинство из них работали на местном рынке морепродуктов.

Теги: Китай, вирус, пневмония
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