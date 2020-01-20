Новый посол США вручил в МИДе копии верительных грамот
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел встречу с новым послом США Джоном Салливаном. Об этом сообщается на сайте МИД России.
В ходе встречи Салливан вручил замминистра копии верительных грамот, они также обменялись мнениями по вопросам, касающимся российско-американских отношений.
Рябков пожелал американскому послу успешной работы и выразил надежду на продвижение взаимовыгодного сотрудничества.
Джон Салливан прибыл в Москву 16 января. Его кандидатуру на должность американского посла в России утвердил в декабре 2019 года сенат США.