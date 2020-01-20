Новый посол США вручил в МИДе копии верительных грамот

В конце прошлого года Салливан провел встречу с российским послом в США Анатолием Антоновым, в рамках которой дипломаты обсудили перспективы развития двусторонних отношений.

Салливан сменил на посту Джона Хантсмана, который подал заявление об отставке в августе 2019 года. Он покинул Москву в октябре прошлого года.