Бывший президент «Дикси» стал советником главы X5 Retail Group

Один из самых известных топ-менеджеров в российском ретейле Илья Якубсон, на несколько лет покинувший этот рынок, вернулся в розничную торговлю. Бывший президент «Дикси» присоединился к команде X5 Retail Group

Илья Якубсон (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Бывший президент ретейлера «Дикси», а затем гендиректор сети медцентров «Альфа — Центр здоровья» Илья Якубсон занял должность советника главного исполнительного директора X5 Retail Group, развивающей сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Об этом РБК сообщили два источника на рынке продовольственного ретейла.

Илья Якубсон действительно присоединился к команде X5 Retail Group в ноябре 2019 года в качестве советника CEO, подтвердил представитель группы. По его словам, экспертиза Якубсона востребована для «исследования перспектив развития некоторых новых направлений бизнеса». Конкретных обязанностей нового топ-менеджера представитель X5 Retail Group не назвал.

Сам Якубсон не ответил на запрос РБК.

Якубсон — один из самых известных топ-менеджеров российского ретейла, в отрасли он работал с конца 1990-х. С 2006 по 2015 год топ-менеджер строил карьеру в структурах миллиардеров Игоря Кесаева (журнал Forbes оценивал его состояние в 2019 году в $3,2 млрд) и Сергея Кациева ($1,3 млрд).

В 2006 году Якубсон стал вице-президентом торговой компании «Мегаполис», в 2008-м — вице-президентом ретейлера «Дикси», а через год занял пост президента группы. Под его руководством сеть в 2011 году приобрела за 20 млрд руб. группу «Виктория» (супермаркеты «Виктория» и «Мегамарт»).