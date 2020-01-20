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Бывший президент «Дикси» стал советником главы X5 Retail Group

Один из самых известных топ-менеджеров в российском ретейле Илья Якубсон, на несколько лет покинувший этот рынок, вернулся в розничную торговлю. Бывший президент «Дикси» присоединился к команде X5 Retail Group
Илья Якубсон (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Бывший президент ретейлера «Дикси», а затем гендиректор сети медцентров «Альфа — Центр здоровья» Илья Якубсон занял должность советника главного исполнительного директора X5 Retail Group, развивающей сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Об этом РБК сообщили два источника на рынке продовольственного ретейла.

Илья Якубсон действительно присоединился к команде X5 Retail Group в ноябре 2019 года в качестве советника CEO, подтвердил представитель группы. По его словам, экспертиза Якубсона востребована для «исследования перспектив развития некоторых новых направлений бизнеса». Конкретных обязанностей нового топ-менеджера представитель X5 Retail Group не назвал.

Сам Якубсон не ответил на запрос РБК.

Якубсон — один из самых известных топ-менеджеров российского ретейла, в отрасли он работал с конца 1990-х. С 2006 по 2015 год топ-менеджер строил карьеру в структурах миллиардеров Игоря Кесаева (журнал Forbes оценивал его состояние в 2019 году в $3,2 млрд) и Сергея Кациева ($1,3 млрд).

В 2006 году Якубсон стал вице-президентом торговой компании «Мегаполис», в 2008-м — вице-президентом ретейлера «Дикси», а через год занял пост президента группы. Под его руководством сеть в 2011 году приобрела за 20 млрд руб. группу «Виктория» (супермаркеты «Виктория» и «Мегамарт»).

Под руководством Якубсона группа «Дикси» стала четвертой по величине в России: c 2008 по 2015 год выручка ретейлера выросла более чем в пять раз, до 272,4 млрд руб. С 2011 по 2015 год включительно президент «Дикси» возглавлял Ассоциацию компаний розничной торговли.

Торговая сеть «Дикси» поменяла руководство
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Пост президента «Дикси» Якубсон покинул в конце 2015 года. Свою отставку он объяснял тем, что «Дикси» стоит «на пороге нового этапа развития», а потому компании необходим «свежий взгляд».

Последние два года Якубсон возглавлял сеть клиник «Альфа — Центр здоровья», объединяющую 12 поликлиник в нескольких российских регионах и входящую в группу «АльфаСтрахование». В октябре 2019 года, по данным базы СПАРК, он покинул должность гендиректора в ООО «Поликлиника Альфапроф» и ООО «Медицина АльфаСтрахования» — юрлицах, управляющих сетью. РБК направил запрос в «Альфа — Центр здоровья».

После ухода Якубсона «Дикси» показала серьезное замедление операционных результатов. По итогам 2015 года чистая прибыль группы снизилась почти на 87%, до 588,6 млн руб. Кроме того, не состоялась сделка по покупке другого розничного проекта основных акционеров «Дикси» — сети алкомаркетов «Бристоль».

И «Дикси», и «Бристоль» стали частью одной группы только в 2019 году, когда Игорь Кесаев и Сергей Кациев объединили свои розничные активы с сетью «Красное & Белое» Сергея Студенникова.

Автор: Анна Левинская
Теги: ретейл, X5 Retail Group, Илья Якубсон
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