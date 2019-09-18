В России создан новый розничный игрок на базе активов «Красного & Белого»

В России официально появился новый розничный игрок — «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед»: миллиардеры Игорь Кесаев и Сергей Кациев закрыли сделку по объединению своих активов с сетью «Красное & Белое» Сергея Студенникова

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

О завершении сделки по объединению розничных активов, в среду 18 сентября, объявил основатель сети «Красное & Белое» Сергей Студенников, передает корреспондент РБК. Новая компания — «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед» — зарегистрирована на Кипре в мае.

Об объединении стороны договорились в январе. В рамках сделки в СП вошли ГК «Дикси» и «Альбион 2002» (управляет сетью алкомаркетов «Бристоль»), бенефициары которых миллиардеры Игорь Кесаев и Сергей Кациев, а также группа «Красное & Белое», принадлежащая Студенникову. Контроль — 51% — у Кесаева и Кациева. Объединенный бизнес — третий по обороту розничный ретейлер в России после X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнита». Незадолго до объявления о создании СП в «Красном & Белом» прошли обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа. В апреле слияние одобрила Федеральная антимонопольная служба. Летом Сергей Студенников перестал напрямую владеть основными операционными компаниями своей группы — бизнес в рамках сделки был переведен на кипрскую Amelior Investments Limited.

После объявления о сделке многие участники рынка говорили о возможном недружественном характере поглощения. Но Студенников эту версию опровергает: «Невозможно не по любви жениться». По его словам, обсуждение возможного совместного ведения бизнеса стороны начали еще семь лет назад, но решили двигаться «параллельно, чтобы наработать экспертизу». Переговоры, которые в итоге привели к объединению, акционеры возобновили 1,5 года назад. Управлять сетями будут по-прежнему разные команды. «Каждая компания [входящая в новый розничный холдинг] со своей экспертизой, мы сможем получать лучшие условия, но пересечений не будет, — говорит Студенников. — «Дикси» не будет покупать для нас яблоки, а мы для них алкоголь».

Совокупный оборот объединенной компании по итогам 2019-го ожидается на уровне 800 млрд руб. В рамках сделки, по словам Студенникова, «никакие дополнительные средства» в пользу одной из сторон не вносились: была проведена внутренняя оценка бизнесов и стоимость компаний оказалась равной. «Оценить «Красное & Белое» и «Дикси» сегодня можно в рубль — очень волатильно все, — поясняет Студенников. — Мы исходили из комфорта друг друга. Уникальность моих партнеров в том, что у них есть компетенции в отрасли, в которой мы работаем».

Планов провести IPO или привлечь еще партнеров у новой компании нет, Студенников оценивает это как «крайнюю меру». Он также не считает текущую ситуацию в потребительском секторе кризисной: «Если ты профессионал, то должен уметь работать и при Сталине, и при Брежневе, сегодня доход у населения такой, а завтра — другой».