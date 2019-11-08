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Группа «Дикси» запустила новую розничную сеть
«Дикси» запускает новый формат продовольственной сети под брендом «Первым делом». Сеть будет развиваться по франшизе, что сегодня редко практикуется федеральными ретейлерами
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Федеральный ретейлер «Дикси» (сети «Дикси», «Виктория», «Магамаркт» и «Минимаркт») запустила франшизу магазинов формата «у дома» «Первым делом». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил главный исполнительный директор группы Игорь Плетнев. Под брендом «Первым делом» «Дикси» уже развивает собственную торговую марку.

В Москве уже работают три магазина «Первым делом», свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

Основные регионы, где «Дикси» хочет найти партнеров, — Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

К своей франчайзинговой программе «Дикси» предлагает присоединиться действующим продуктовым магазинам с рекомендуемой площадью торгового зала не менее 50 кв. м. Паушальный (вступительный) взнос, как указано на сайте «Дикси», составит пять тысяч рублей, при этом роялти не предусмотрено. В презентации проекта разъясняется, что франчайзи сможет оставить собственное торговое оборудование, но должен будет сменить вывеску на «Первым делом».

Минимальные инвестиции в франшизу со стороны партнера в «Дикси» оценивают в 100 тыс. руб. Сеть обещает партнерам прогрессирующую скидку на закупку товаров, есть четыре пакета по объему выборки за месяц: до 150 тыс. руб., 150–200 тыс. руб., до 400 тыс. руб. и более 400 тыс. руб. Размер скидки ретейлер в презентации не раскрыл. При этом там указано, что компания не будет ограничивать партнеров в закупке от сторонних поставщиков. Доставку «Дикси» будет осуществлять бесплатно.

Что такое «Дикси»

С сентября 2019 года группа «Дикси» является частью третьего после X5 Retail Group и «Магнита» розничного игрока России — «ДКБР Мега Ритейл Групп». Это произошло после завершения объединения активов миллиардеров Игоря Кесаева и Сергея Кациева с сетью «Красное & Белое» Сергея Студенникова.

В первом полугодии 2019 года выручка группы «Дикси» составила 155 млрд руб., чистая прибыль — 2,2 млрд руб. По состоянию на 30 июня 2019 года группа управляла почти 2,7 тыс. магазинами, включая 2,5 тыс. магазинов «у дома» «Дикси», 117 универсамов «Виктория» и 41 компактный гипермаркет «Мегамарт» и «Минимарт».

Франчайзинг практикуют лишь несколько федеральных ретейлеров. Крупнейшую франшизу среди продовольственных сетей развивает сейчас немецкая Metro Cash & Carry. С 2014 года она с партнерами развивает сеть «Фасоль», под этим брендом сегодня работает более 1000 точек. В последнем рейтинге франшиз, составленном РБК, программа занимает 9-е место.

По схеме обратного франчайзинга (когда большая часть выручки достается владельцу франшизы) развиваются несколько десятков магазинов «Пятерочка», лидера российского продовольственного ретейлера X5 Retail Group.

Автор: Анна Левинская
Теги: ретейл, ГК «Дикси», франчайзинг
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