Группа «Дикси» запустила новую розничную сеть

«Дикси» запускает новый формат продовольственной сети под брендом «Первым делом». Сеть будет развиваться по франшизе, что сегодня редко практикуется федеральными ретейлерами

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Федеральный ретейлер «Дикси» (сети «Дикси», «Виктория», «Магамаркт» и «Минимаркт») запустила франшизу магазинов формата «у дома» «Первым делом». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил главный исполнительный директор группы Игорь Плетнев. Под брендом «Первым делом» «Дикси» уже развивает собственную торговую марку.

В Москве уже работают три магазина «Первым делом», свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

Основные регионы, где «Дикси» хочет найти партнеров, — Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

К своей франчайзинговой программе «Дикси» предлагает присоединиться действующим продуктовым магазинам с рекомендуемой площадью торгового зала не менее 50 кв. м. Паушальный (вступительный) взнос, как указано на сайте «Дикси», составит пять тысяч рублей, при этом роялти не предусмотрено. В презентации проекта разъясняется, что франчайзи сможет оставить собственное торговое оборудование, но должен будет сменить вывеску на «Первым делом».

Минимальные инвестиции в франшизу со стороны партнера в «Дикси» оценивают в 100 тыс. руб. Сеть обещает партнерам прогрессирующую скидку на закупку товаров, есть четыре пакета по объему выборки за месяц: до 150 тыс. руб., 150–200 тыс. руб., до 400 тыс. руб. и более 400 тыс. руб. Размер скидки ретейлер в презентации не раскрыл. При этом там указано, что компания не будет ограничивать партнеров в закупке от сторонних поставщиков. Доставку «Дикси» будет осуществлять бесплатно.