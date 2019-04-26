ФАС одобрила слияние ретейлеров «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила слияние ретейлеров «Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое», сообщил РБК представитель мажоритарных акционеров объединенного бизнеса. О том, что антимонопольная служба дала согласие на объединение компаний, со ссылкой на представителя мажоритарного акционера сообщают также «РИА Новости» и ТАСС.

51% объединенной компании будет принадлежать бенефициарам ГК «Дикси» и «Альбион 2002» (управляет сетью алкомаркетов «Бристоль») Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву.

РБК запросил пояснение ФАС.

Об объединении компаний РБК сообщил в январе 2019 года. В результате слияния «Красного & Белого» Сергея Студенникова с активами Кесаева и Кациева появится третий по обороту розничный ретейлер в России — после X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнита». Сумму сделки и ее условия стороны не раскрывали.