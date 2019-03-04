Группа «Дикси» впервые с 2015 года отчиталась о годовой чистой прибыли

ПАО «Дикси Групп», управляющее розничными сетями «Дикси», «Виктория» и «Мегамарт», впервые с 2015 года зафиксировало по МСФО чистую прибыль, ​следует из опубликованных в понедельник, 4 марта, финансовых результатов ретейлера. В 2018 году его чистая прибыль составила 942 млн руб. против 6 млрд руб. чистого убытка годом ранее. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 5,6%, до 298,7 млрд руб.

Рост сопоставимых продаж в прошлом году достиг 4,6% благодаря увеличению трафика и среднего чека, свидетельствует отчетность. Драйвером выступила сеть «Дикси», у которой сопоставимые продажи выросли на 5,9%, супермаркеты «Виктория» также показали положительную динамику с увеличением сопоставимых продаж на 1,3%. Сеть «Мегамарт» зафиксировала снижение сопоставимых продаж на 3,1%.

Группа «Дикси» существует с 1992 года, изначально она занималась оптовой торговлей и дистрибуцией. В 1999 году был открыт первый магазин собственной розничной сети. На конец 2018 года группа насчитывала около 2,7 тыс. магазинов, из которых 2,5 тыс. работали под брендом «Дикси», 129 — «Виктория» и 41 — «Мегамарт» и «Минимарт». Основным владельцем группы компаний является предприниматель Игорь Кесаев, занимающий в последнем рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» 41-е место с состоянием $2,4 млрд.