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Политика ,  
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СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти

Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Источники предполагают, что переговоры могут продолжиться на этой неделе, однако они будут носить «номинальный» характер. Стороны, скорее всего, дождутся автоматической индексации ставки транзита 1 февраля согласно межправсоглашению (на прогнозный размер инфляции плюс 3%, т.е. на 6,8%).

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По словам одного из источников газеты, стороны затягивают переговоры, поскольку на данный момент неизвестны точные объемы нефти, которые пойдут через Белоруссию, а следовательно, нет смысла обсуждать и стоимость транзита.

После индексации тарифа в феврале Минск может к лету вернуться к переговорам о его повышении, учитывая компенсации за загрязненную нефть и свои затраты на новый экологический налог.

Ранее, 16 января, министр энергетики Виктор Каранкевич заявлял, что Белоруссия планирует возобновить переговоры по вопросу поставок газа из России до конца января. Представитель исполняющего обязанности вице-премьера России Дмитрия Козака заявил, что данных о новых встречах Москвы и Минска по этому вопросу пока нет. В «Транснефти» ситуацию комментировать газете отказались.

Совещание о транзите российской нефти через территорию Белоруссии провели 13 января, однако Москва и Минск не смогли прийти к соглашению.

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Белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба», которая прокачивает нефть из российской части нефтепровода «Дружба» в направлении стран Западной и Восточной Европы, заявила о намерении повысить плату в 2020 году на 16,6%.

Контракт между Москвой и Минском на поставку нефти истек 1 января. Позднее, 4 января, в Белоруссии заявили, что прокачка российской нефти возобновилась. А спустя два дня стало известно, что белорусский НПЗ «Нафтан» начал ее переработку в режиме минимальной загрузки.

Теги: Россия, Белоруссия, нефть, переговоры
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