СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти

Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Источники предполагают, что переговоры могут продолжиться на этой неделе, однако они будут носить «номинальный» характер. Стороны, скорее всего, дождутся автоматической индексации ставки транзита 1 февраля согласно межправсоглашению (на прогнозный размер инфляции плюс 3%, т.е. на 6,8%).

По словам одного из источников газеты, стороны затягивают переговоры, поскольку на данный момент неизвестны точные объемы нефти, которые пойдут через Белоруссию, а следовательно, нет смысла обсуждать и стоимость транзита.

После индексации тарифа в феврале Минск может к лету вернуться к переговорам о его повышении, учитывая компенсации за загрязненную нефть и свои затраты на новый экологический налог.