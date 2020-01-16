Минск сообщил о планах возобновить переговоры по газу с Россией

Белоруссия планирует возобновить переговоры по вопросу поставок российского газа до конца января, сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич, передает БелТА.

«Планируем переговоры в январе», — приводит его слова агентство. Кранкевич также сообщил, что сейчас проблем у Минска с газом нет. «Газа вполне достаточно», — добавил он.

Москва и Минск перед Новым годом договорились об условиях поставок газа из России на два месяца — январь и февраль, однако с 1 января Россия приостановила экспорт нефти в Белоруссию, загрузка мощностей белорусских НПЗ была снижена до минимально разрешенного значения.

К вечеру 4 января в Минске заявили, что прокачка нефти из России на НПЗ «Нафтан» возобновилась, а 6 января стало известно, что завод начал переработку российской нефти, однако лишь в режиме минимальной загрузки. В Минэнерго Белоруссии позднее уточнили, что поставки российского газа в течение первых двух месяцев будут проходить по старой цене, по $127 за 1 тыс. куб. м.