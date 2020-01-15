Токарев назвал сценарии на случай приостановки транзита через Белоруссию

Однако Москва не считает, что транзит нефти в Европу через Белоруссию прекратится, сообщил глава «Транснефти»

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Россия может перераспределить транзитные потоки нефти в случае прекращения транзита в Европу через Белоруссию. Об этом журналистам заявил глава «Транснефти» Николай Токарев, передает ТАСС.

«У нас возможности для этого все есть, но мы не считаем, что такая перспектива предстоит, мы исключаем такую перспективу», — заявил он.

При этом Токарев добавил, что у российской стороны есть возможности перераспределить объемы идущего через Белоруссию сырья, если республика решит приостановить транзит. В их числе — «морские перераспределения и другие варианты».

О каких именно объемах идет речь, он не уточнил. «Я сейчас не буду называть цифры. Но мы просчитывали все эти перспективы», — заявил Токарев и добавил, что это должно получиться «без особых затруднений».