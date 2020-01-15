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Токарев назвал сценарии на случай приостановки транзита через Белоруссию

Однако Москва не считает, что транзит нефти в Европу через Белоруссию прекратится, сообщил глава «Транснефти»
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Россия может перераспределить транзитные потоки нефти в случае прекращения транзита в Европу через Белоруссию. Об этом журналистам заявил глава «Транснефти» Николай Токарев, передает ТАСС.

«У нас возможности для этого все есть, но мы не считаем, что такая перспектива предстоит, мы исключаем такую перспективу», — заявил он.

При этом Токарев добавил, что у российской стороны есть возможности перераспределить объемы идущего через Белоруссию сырья, если республика решит приостановить транзит. В их числе — «морские перераспределения и другие варианты».

О каких именно объемах идет речь, он не уточнил. «Я сейчас не буду называть цифры. Но мы просчитывали все эти перспективы», — заявил Токарев и добавил, что это должно получиться «без особых затруднений».

Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти
Экономика

Москва и Минск 13 января провели совещание о транзите российской нефти по территории Белоруссии. По итогам переговоров стороны не смогли договориться о тарифах. По словам представителя белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли, у России возникли вопросы по расчетам, проведенным ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Компания занимается прокачкой нефти, поступающей из российской части нефтепровода «Дружба» в направлении стран Западной и Восточной Европы.

Как заявил РБК замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин, стороны примут окончательное решение по транзиту в январе.

В декабре прошлого года ФАС сообщила, что «Гомельтранснефть Дружба» планирует повысить плату за свои услуги в 2020 году на 16,6%. В ФАС заявили, что тарифы вырастут на 6,8%, если Россия и Белоруссия не договорятся до 15 января.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на прибыль компаний, которые осуществляют транзитную прокачку сырья через территорию республики. Власти объяснили меры необходимостью обеспечить источник средств для финансирования «ликвидации возможных экологических последствий» в случае аварии на нефтепроводе.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: «Транснефть», Белоруссия, транзит, нефть
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