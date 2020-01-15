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Экономика ,  
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Новак попросил не фантазировать о транзите нефти через Белоруссию

Министр энергетики Александр Новак предложил журналистам обойтись «без фантазирования», рассуждая о транзите российской нефти через Белоруссию. Об этом сообщает «РИА Новости».

Новаку задали вопрос о том, что будет делать Москва в случае потенциальной остановки транзита нефти через Белоруссию. «Зачем нам это делать?» — переспросил он в ответ. По словам министра, переговоры по этому вопросу между российскими и белорусскими нефтяными компаниями сейчас продолжаются, а министерство энергетики в этот процесс не вмешивается.

«Это рынок, они сами принимают решения», — сказал он, пояснив, что сейчас заявка на поставку поступила только от «РуссНефти» (цитата по ТАСС).

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13 января Москва и Минск провели совещание о транзите российской нефти через территорию Белоруссии, однако так и не смогли договориться о тарифах. По словам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолия Голомолзина, принять окончательное решение о транзите стороны должны в январе.

Ранее белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба», которая занимается прокачкой нефти, поступающей из российской части нефтепровода «Дружба» в направлении стран Западной и Восточной Европы, заявила о планах повысить плату за свои услуги в 2020 году на 16,6%. В ФАС России рассказали, что тарифы поднимутся на 6,8%, если стороны не договорятся до 15 января.

Теги: Александр Новак, Минэнерго, Белоруссия, нефть
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